Atalanta, tegola per Gasperini: rottura del crociato per Kolasinac

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Atalanta ha comunicato gli esiti dell’infortunio occorso oggi pomeriggio al proprio calciatore Kolasinac, nel corso dell’incontro tra Atalanta e Bologna di oggi pomeriggio allo Gewiss Stadium.

A fine primo tempo il calciatore saltato da Orsolini è caduto in modo innaturale, riportando il trauma che lo ha costretto ad uscire.

La diagnosi non è favorevole al ragazzo, stagione finita: “gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore ed una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro“.

Per lo sfortunato difensore bosniaco – con passaporto tedesco – i tempi di recupero non potranno essere brevi, l’Atalanta specifica che: “nelle prossime ora il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica, per definire il successivo e idoneo iter”.

Brutta notizia per la Dea che, con la vittoria odierna, ha conservato il terzo posto con due punti di vantaggio rispetto alla Juventus; Gasperini dovrà fare a meno di Kolasinac – schierato quest’anno 14 volte – per tutta la restante parte della stagione.