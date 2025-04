L’edizione odierna di Tuttosport ha commentato alcune delle decisioni di Conte per la partita contro l’Empoli. Il quotidiano segnala un’altra assenza nelle file del Napoli. Antonio Conte dovrà fare a meno di Anguissa e Di Lorenzo, entrambi squalificati, e a loro si è aggiunto Alessandro Buongiorno a causa di una tendinopatia dell’adduttore lungo della coscia destra. Buongiorno dovrà fermarsi per almeno tre settimane, puntando a rientrare proprio nella sfida contro il Torino. Conte si affiderà a Juan Jesus e Mazzocchi in difesa, mentre a centrocampo Gilmour sostituirà Anguissa. Dopo Meret, c’è speranza di recuperare anche Spinazzola. Queste tre assenze rilevanti lasciano difesa e centrocampo particolarmente vulnerabili. Per il prossimo Monday Night, saranno disponibili in panchina solo Rafa Marin e Billing, che hanno giocato complessivamente 107 minuti in questo campionato.