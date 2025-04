L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la tattica preparata da Antonio Conte per il match contro l’Empoli. Il Napoli sta lavorando in vista di questa partita, valida per la 32esima giornata di Serie A, un incontro fondamentale per mantenere viva la speranza Scudetto. Lo stadio Maradona sarà tutto esaurito. Secondo il quotidiano, nella prima parte del campionato il modulo 4-3-3 ha garantito agli azzurri la miglior media-punti, con 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Tuttavia, ora ci sono molte assenze e il mister non ha mai a disposizione tutta la rosa. Recentemente a Castel Volturno si è tornati a lavorare con il 4-4-2, simile al 4-2-4, che Conte usava a Bari. Neres e Raspadori potrebbero giocare insieme, anche se è più probabile che venga riproposto il 4-3-3, più equilibrato. Sarà interessante vedere quale decisione prenderà Conte in questo finale di campionato dove vuole ottenere il massimo.