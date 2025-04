L’edizione odierna di Repubblica ha analizzato la situazione attuale del Napoli. Il quotidiano riporta che sono ufficialmente tre i titolari indisponibili per il posticipo di lunedì contro l’Empoli. Alle squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa si è aggiunto l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che dovrà fermarsi almeno un paio di settimane. Conte ovviamente non può essere contento è, costretto ancora una volta a far fronte all’emergenza. Conte, dopo la vittoria contro il Milan, aveva espresso l’importanza di poter contare su tutta la rosa. Tuttavia, tale desiderio non si è concretizzato a Bologna con le assenze di Meret, Spinazzola e Buongiorno, e sarà così anche contro l’Empoli. Il Napoli, infatti, dovrà fare a meno di tre elementi importanti, in linea con un trend che prosegue da mesi a Castel Volturno. Questa situazione, spiega come mai il rendimento della squadra sia calato drasticamente nella seconda parte del campionato, portando i partenopei dalla vetta alla decima posizione nella classifica provvisoria post mercato invernale.