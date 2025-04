L’ex portiere Salvatore Soviero ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Fuorigioco, in onda su Tele A, soffermandosi sulla lotta Scudetto:

“Dopo Bologna-Inter, il Napoli sarà a +2 in classifica sui nerazzurri. Per me perde con il Cagliari e perde a Bologna mentre il Napoli farà dei punti con Empoli e Monza”.