Quali algoritmi esistono nei casinò online?

Si parla sempre troppo spesso dei casinò online e delle soluzioni di intrattenimento che offrono, ma si parla invece troppo poco degli strumenti che si utilizzano per rendere funzionale ogni servizio. E tra questi tool a primeggiare sono sicuramente i diversi algoritmi di gioco.

In questo approfondimento ci concentreremo sugli algoritmi che svolgono un ruolo centrale nel garantire divertimento, ma soprattutto trasparenza e sicurezza di ogni piattaforma. Troverai informazioni sull’RNG (generatore di numeri casuale) sul payout, RTP e molto altro ancora.

Il ruolo degli algoritmi nei giochi da casinò online

Rendere l’esperienza di gioco equa e non influenzabile è la missione dei casinò che, oltre a introdurre periodicamente promozioni e codici bonus casinò, vedono negli algoritmi un alleato perfetto per sviluppare un programma variegato di prodotti e servizi. I giochi che troviamo online, dalle slot machine ai tavoli classici con carte, sono gestiti da sistemi matematici. Il loro funzionamento permette di fornire risultati casuali e statisticamente corretti. È presto detto che un operatore autorizzato oggi non può più ignorare questi sistemi, perché sono alla base di un comportamento corretto che è anche previsto dalle normative di diversi enti regolatori internazionali. E tra loro si posiziona anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si occupa del territorio italiano.

Ma quali sono gli algoritmi più importanti che possiamo trovare online? E soprattutto a cosa servono? Gli sviluppatori di software sfruttano algoritmi specifici per ogni gioco prodotto al fine di:

Calibrare i parametri centrali del gioco, come per esempio la frequenza delle vincite;

Gestire la casualità dell’attivazione di bonus game e funzionalità speciali;

Impostare e mantenere un dato livello di volatilità.

Inoltre con gli algoritmi di sicurezza è anche possibile valutare da vicino eventuali le attività sospette per riuscire a prevenire frodi e soprattutto per proteggere i dati degli utenti iscritti. Nei prossimi capitoli ci concentreremo sugli algoritmi principali e sul loro funzionamento, un tema che i giocatori devono conoscere per fare scelte consapevoli.

Gli algoritmi utilizzati nei bonus e nelle promozioni dei casinò

Come abbiamo visto, la maggior parte dei servizi e delle attività che vengono svolte in un casinò online sono affidate a sistemi di algoritmi pensati per bilanciare intrattenimento e sicurezza di una piattaforma. Oggi sono applicati per:

Sviluppare giochi sicuri e trasparenti;

Verificare gli account e rendere l’ambiente di gioco sicuro;

Offrire supporto e assistenza agli utenti;

Garantire pagamenti veloci e sicuri.

Inoltre, gli algoritmi giocano un ruolo fondamentale anche nella gestione di promozioni personalizzate e nell’assegnazione dei codici bonus casinò, permettendo di offrire incentivi mirati in base al comportamento degli utenti. L’implementazione degli algoritmi con l’intelligenza artificiale è un’ulteriore prova di quanto sia importante l’innovazione per mantenere l’equilibrio tra sicurezza e divertimento all’interno delle piattaforme online per il gioco a distanza.

RNG (Random Number Generator) e il suo funzionamento

Partiamo dal sistema più conosciuto all’interno dei casinò online, ovvero l’RNG, o generatore di numeri casuali, che si pone alla base di tutti i giochi automatizzati. Consiste in un processo, che è completamente non visibile al giocatore, che porta a produrre delle sequenze numeriche imprevedibili. Ogni sequenza è associata a una precisa combinazione o comportamenti che per esempio una slot avrà durante la sessione di gioco. Non importa che cosa farà il giocatore, ma è certo che l’RNG permetterà di determinare l’esito di ogni spin e l’eventuale formazione di una combinazione senza dare possibilità a nessuno di influenzare il meccanismo di estrazione.

Algoritmi di payout: RTP e volatilità nei giochi di slot

Chi è appassionato di slot avrà sicuramente sentito parlare di RTP (Return to Player) e volatilità, due fattori importantissimi per capire il payout di un gioco. Ma vediamo da vicino di cosa si tratta:

RTP: il ritorno al giocatore è un valore percentuale che ci aiuta a capire la quantità di denaro che viene restituita al giocatore come vincite. Per esempio se abbiamo una percentuale teorica al 96%, ci svela che su 100€ spesi, 96€ saranno restituiti al giocatore.

Varianza: questo dato misura invece la frequenza e l’ampiezza delle vincite. E qui viene spontaneo chiedersi: chi è che decide tutto questo? Ovviamente è l’algoritmo, usato per stabilire quanto e con che frequenza il gioco paga.

Come funzionano gli algoritmi nei giochi live con croupier dal vivo

Devi sapere che gli algoritmi sono presenti anche all’interno dei giochi dal vivo, ovvero quelli che fanno parte dei casino live. I giochi con croupier in carne e ossa si affidano a software che gestiscono la trasmissione video, oltre ovviamente all’interfaccia interattiva e al riconoscimento delle carte in tempo reale. Tali fattori sono importanti per integrare un “comportamento umano” che renda così più realistico il gioco nei tavoli dal vivo.

Algoritmi di sicurezza e protezione nei casinò online

È vero che l’equità del gioco è il primo passaggio fondamentale per i casinò online, ma ci sono altre 2 attività che è bene garantire: da un lato la protezione dei dati personali e dall’altro le transazioni finanziarie.

Per assicurare questi servizi sono quindi applicate altre tipologie di algoritmi che si concentrano sulla crittografia avanzata, basata su sistemi di autenticazione a più fattori e strumenti antifrode basati sul machine learning.

Come abbiamo già avuto modo di vedere gli algoritmi sono capaci di monitorare in tempo reale le abitudini dei giocatori e ciò li aiuta a riconoscere comportamenti anomali. Pensiamo per esempio ad accessi simultanei da IP diversi, ma anche una serie di sequenze di gioco irregolari.

Infine grazie ai sistemi basati su firewall intelligenti e il controllo KYC (Know Your Customer) da parte dell’operatore, è possibile automatizzare il processo di validazione e conferma di un account, in modo da bloccare fin dal principio eventuali attività sospette. Sono tutti passaggi che permettono di rendere più alto il livello di responsabilità sulle piattaforme online.

Intelligenza artificiale e machine learning nel gioco d’azzardo

Un’integrazione importante per potenziare tutte le attività di controllo che abbiamo citato è legata all’uso dell’intelligenza artificiale (IA), che ha ufficialmente dato inizio a una nuova era per il gambling online. Gli algoritmi di machine learning sono in grado di registrare i dati e fornire soluzioni utili per personalizzare l’esperienza utente. Per esempio, è possibile suggerire la scelta dei giochi in base alle preferenze dell’utente, ma anche ottimizzare le campagne promozionali.

Siamo di fronte a sistemi che sono capaci di studiare il comportamento degli utenti iscritti, capendo ciò che preferiscono per adattare poi le alternative della piattaforma in base ai contenuti che apprezza. Ma l’IA è entrata anche nel servizio di assistenza, attraverso chatbot evoluti che rispondano agli utenti in cerca di supporto.

Ultimo fattore da considerare quando si parla di IA è legato alla possibilità di prevenire la dipendenza dal gioco, inviando avvisi al giocatore, monitorando eventuali rischi e suggerendo l’uso di strumenti di protezione come l’autoesclusione.