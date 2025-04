Zola: “Scudetto? L’Inter è una corazzata e può vincere la Champions, ma il Napoli ha le sue possibilità”

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato anche della lotta scudetto che vede coinvolte Napoli ed Inter. A tal proposito, questo è il suo pensiero.

Le stesse emozioni con le quali segue anche realtà come Napoli e Parma. I partenopei possono davvero vincere lo scudetto, nonostante la forza di una rivale come l’Inter?

“L’Inter è oggettivamente una corazzata. L’ho vista giocare a Cagliari e sono rimasto davvero impressionato. Al punto tale da pensare che possa anche vincere la Champions League, e lo dico seriamente. Lunedì, come accennato, ho visto il Napoli: la squadra di Conte nel primo tempo mi ha colpito: solida, concreta, qualitativamente forte, fisicamente straripante. Nel secondo tempo, però, c’è stata una metamorfosi, frutto anche dell’ottima prestazione di un Bologna guidato da un tecnico bravissimo come Vincenzo Italiano. Detto questo, i partenopei restano una squadra che può vincere lo scudetto”.