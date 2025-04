Ssc Napoli e l’indizio social, a breve l’annuncio di una nuova maglia? Tutti i dettagli

La Ssc Napoli, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un breve reel in cui comunica che a breve verrà fatto un annuncio. A tal proposito, da questo post si può leggere: “Un richiamo che da millenni attraversa le strade della nostra città”. Che sia l’annuncio della maglia dedicata a Parthenope di cui si è vociferato in questi ultimi giorni? Stando a varie indiscrezioni, questa sarebbe dovuta debuttare proprio in occasione di Napoli-Empoli, in programma per lunedì 14 aprile. A confermare questa ipotesi, tra le storie Instagram del profilo ufficiale della società, è partito un countdown che terminerà alle 19:26, ora in cui verrà svelato l’annuncio.