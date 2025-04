Repubblica – Monza-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania

I tifosi del Napoli ci credono, contro l’Empoli è previsto l’ennesimo pienone al Maradona per spingere la squadra e alimentare il sogno tricolore distante soli 3 punti. Diversa invece la situazione per la successiva partita degli azzurri in programma il 19 marzo contro il Monza. Come riporta Repubblica, si va verso la decisione di vietare la trasferta ai residenti in Campania: “Sospesa per motivi di ordine pubblico la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la trasferta di Monza: divieto ormai certo per i residenti in Campania”.