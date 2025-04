Relevo – Napoli, piace Hojlund ma non è in cima alla lista dei desideri. Frattesi, la società vuole giocare d’anticipo

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Si è parlato a proposito della strategia del Napoli per quanto riguarda Rasmus Hojlund e Davide Frattesi. Secondo quanto riportato, il danese non è in cima alla lista dei desideri dei partenopei. Discorso diverso per il centrocampista dell’Inter, per cui si è pronti ad un grande investimento. Di seguito, queste le sue parole.

“Hojlund può tornare in Serie A. Con lo United ha segnato 24 gol in 84 partite, ma non ha quella continuità di rendimento che si aspettava. Ad oggi è come se la scintilla non si fosse accesa. Al momento lo sta monitorando il Napoli che vuole un attaccante, ha inserito il danese all’interno di una lista di attaccanti che segue, ma in questa il calciatore non è tra le prime scente. Abbiamo fatto altri nomi, come Lucca e Bonny, il Napoli cerca sicuramente Hojlund, seguirà i suoi scenari ma per oggi non è la priorità. La Juventus invece lo segue con grande interesse. Per Frattesi è un discorso diverso, il Napoli ha già fatto dei passi e vuole giocare d’anticipo come fatto con Buongiorno. Gli azzurri sanno che quest’operazione potrebbe costare 35-40 milioni. La società azzurra si sta già posizionando perché lo ritiene in cima alla sua lista. Però, serve un po’ di pazienza perché da qui alla fine del Mondiale per Club può succedere di tutto. Il Napoli ha avviato i contatti, ma da qui a fine giugno potrebbe subentrare l’interesse di altri club come la Roma. Solo che gli azzurri vogliono effettuare un importante investimento economico per Frattesi”.