Ranking Uefa – La Spagna allunga ancora sull’Italia: si allontana la possibilità di portare 5 squadre in Champions

L’Italia spera ancora di portare 5 squadre in Champions nella prossima stagione. Tutto passa dalle squadre ancora impegnate in Europa e dal piazzamento nei primi due posti nel Ranking Uefa. Ieri c’è stato un allungo della Spagna sull’Italia grazie alla vittoria del Barcellona per 4-0 sul Borussia Dortmund. Le speranze di agganciarla solo ormai ridotte al lumicino e servirebbero le vittorie di Lazio e Fiorentina per diminuire il divario e continuare a crederci.

Questo il Ranking aggiornato:

1. Inghilterra 24.535

2. Spagna 21.964

3. Italia 20.187

4. Germania 17.921

5. Portogallo 16.250

6. Francia 16.500