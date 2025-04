Radio Marte, Tina: “Per McTominay solo una botta, su Buongiorno…”

Il Napoli è alle prese con diverse defezioni per la partita contro l’Empoli. L’inviato di Radio Marte Pasquale Tina ha rivelato le ultime sulle condizioni di due azzurri: “Mazzocchi è il favorito per sostituire lo squalificato Di Lorenzo. Per quanto riguarda gli infortunati, McTominay ha preso una botta nell’ultima partita con il Bologna, una leggera contusione ma dovrebbe farcela. Più complicata la situazione di Buongiorno alle prese con un affaticamento muscolare. La situazione del difensore verrà monitorata giorno dopo giorno, in caso di forfait verrà riconfermato Juan Jesus al fianco di Rrahmani”.