Napoli-Empoli senza Anguissa e Di Lorenzo: le scelte di Conte per sostituirli

Lunedì il Napoli contro l’Empoli non avrà a disposizione due perni fondamentali per il suo gioco. Anguissa e Di Lorenzo dovranno scontare la giornata di squalifica dopo il cartellino giallo ricevuto contro il Bologna (diffidati). Il Mattino anticipa le scelte di Antonio Conte sui sostituti: “Con L’Empoli il mister sarà costretto a trovare una quadratura, Mazzocchi e Gilmour sono i favoriti per sostituire gli indisponibili. Il Napoli prende gol ogni giornata, ma in questo 2025 solo il Como è riuscito a batterlo. Conte vuole vuole tornare ad avere la porta inviolata contro Empoli e Monza, ma quello che più è emerso nelle ultime partite è la difficoltà psicologica di superare le difficoltà all’interno della partita. Il Napoli deve tornare ad avere quell’equilibrio in campo che ha consentito alla squadra di blindare la Champions ed essere ancora in lotta per lo Scudetto”.