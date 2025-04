Modugno: “Mazzocchi e Gilmour sostituiranno gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha raccontato le ultime novità da Castel Volturno. Il collega, racconta che oggi il Napoli svolgerà una doppia seduta di allenamento e

“Oggi il Napoli svolgerà una doppia seduta di allenamento, che è un segnale da parte di Antonio Conte. Ma non da un punto di fista fisico che è un altro discorso, i cali nel secondo tempo qualcuno li imputa ad un calo fisico. Questa squadra ha giocato in tutta la stagione 33 partite, relativamente poche e non c’è nessuno che le abbia giocate tutte. Il calo è mentale, serve la leadership in certi momenti e per fare certe rincorsre. L’Inter è a 3 punti ed ha una forza assoluta, ma il Napoli deve sperarci con 7 partite contro squadre della parte destra della classifica, con un pienone annunciato, con la voglia ed energia e la possibilità di fare qualcosa di straordinario. Non è una settimana facilissima perché mancheranno Di Lorenzo e Anguissa per squalifica. Gli indiziati per sostutuire sono Mazzocchi e Gilmour, ma si vedrà perché siamo a metà settimana. Poi c’è un po’ di influenza che si trascina, vedi quella di Meret che ora sta meglio. C’è McTominay con botta all’anca. Si aspettano segnali da Spinazzola che ha un fastidio all’adduttore e i muscoli di Buongiorno che sono quelli monitorati con più attenzione. Conte tiene tutti d’occho, ed ha disposto una doppia seduta. Perciò parlare di un Napoli in calo fisico fa un po’ strano”.