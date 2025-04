Mertens: “Il gioco di Sarri era incredibile”

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e attualmente in forza al Galatasaray, è intervenuto ai microfoni dell’Obi One Podcast, dove ha ripercorso con emozione uno dei momenti più importanti della sua carriera: il traguardo di miglior marcatore nella storia del club azzurro elogiando il gioco di Sarri.

”È incredibile. È divertente perché quando sono arrivato facevo spesso panchina, entravo e segnavo, davo assist e non ero visto come una punta. Quando Higuain venne ceduto alla Juventus noi comprammo Milik, ma si infortunò. Sarri mi disse che forse avrei potuto giocare da punta, da lì ho iniziato a segnare. Quella è stata la mia stagione migliore credo, ho segnato 35 gol ed è divertente perché non me lo sarei mai aspettato. Il gioco con Sarri era incredibile, con quel modo di giocare potevo staccarmi dalla posizione di attaccante ed attaccare ancora. Ed era come non dovessi muoverti, i palloni arrivavano e tu potevi segnare”.