Mertens: “Ho chiamato mio figlio Ciro per portare con me i bei ricordi di Napoli. Non potete immaginare quanto sia grande Maradona! Il mio gol più bello? Ne ricordo uno con affetto”

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli ed oggi al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista al The Obi One Podcast, condotto da John Obi Mikel.

“Dovrei chiamarti Ciro… È un nome tipico di Napoli. Lì ho giocato per 9 anni e lui è nato l’ultimo anno. Sapendo di andar via ho voluto prendere questo nome e metterlo nella mia vita per avere sempre quei bei ricordi. Ciro è il nome che danno a qualcuno a cui piaci ed è come se ti adottassero, quindi quando ti definiscono Ciro è come considerarsi napoletano, vivere come loro, e quando ero alla ricerca di un nome da dare a mio figlio mia moglie era del tipo di non darglielo, ma io ho detto ‘Prendiamo questo nome e questa bella storia con noi per sempre'”.

“Quanto è grande Maradona a Napoli? Non puoi immaginarlo. Lui ha portato il primo scudetto ed è un qualcosa di speciale. Devi prima comprendere la storia delle differenze tra nord e sud, era quasi impossibile per una squadra del sud vincere lo scudetto e lui lo ha portato. È arrivato come la grande stella ed ha detto che avrebbe portato lo scudetto a Napoli”.

“Com’era la sensazione di vincere uno scudetto a Napoli? Ma io sono andato via l’anno prima, in quello successivo hanno vinto lo scudetto, quindi non so cosa significhi ma grazie per averlo menzionato. Penso che i 9 anni in cui sono stato a Napoli abbiamo compiuto dei passi importanti. Andavamo in Champions League e facevamo cose importanti. La ciliegina sulla torta è stato Spalletti che ha portato lo scudetto e penso che Osimhen sia stato uno dei calciatori chiave insieme a Kvaratskhelia. Io penso che questi due calciatori siano stati la chiave e che abbiamo portato il tricolore a Napoli”.

“Sei il miglior realizzatore del Napoli, come ti senti? È incredibile. È divertente perché quando sono arrivato facevo spesso panchina, entravo e segnavo, davo assist e non ero visto come una punta. Quando Higuain venne ceduto alla Juventus noi comprammo Milik, ma si infortunò. Sarri mi disse che forse avrei potuto giocare da punta, da lì ho iniziato a segnare. Quella è stata la mia stagione migliore redo, ho segnato 35 gol ed è divertente perché non me lo sarei mai aspettato. Il gioco con Sarri era incredibile, con quel modo di giocare potevo staccarmi dalla posizione di attaccante ed attaccare ancora. Ed era come non dovessi muoverti, i palloni arrivavano e tu potevi segnare”.

“Qual è la squadra più dura che hai affrontato? La Juventus al 100%. Una volta facemmo 91 punti, era il 2018 e loro ne fecero di più. Avevano molta esperienza con giocatori come Chiellini ed ogni volta che vincevamo loro facevano altrettanto. Con 91 punti normalmente sei sempre vincitore in Serie A e quell’anno non ci riuscimmo, prima volta nella storia”.

“Quale dei gol che hai segnato ritieni più speciale? Quelli a cucchiaio. In una partita, Napoli-Torino, segnai 4 gol ed il quarto fu un pallonetto. È stato uno dei gol più belli perché mi piace scherzare sul terreno di gioco e divertiermi, ancora oggi lo ricordo”. “Osimhen? L’ho portato io qui! È un attaccante fantastico, un top e penso che attualmente non ce ne siano di molti più forti di lui. Penso che sia tra i primi 3 al mondo. È un ragazzo fantastico, mi piace e abbiamo buoni rapporti. So cosa può fare per la squadra. Può fare un salto più in atlo? Glielo devi chiedere. Ma guardandolo credo che possa ottenere ancora molto altro, ha la fame di segnare ogni minuto. Penso che debba tenere pià il pallone, ma con le sue corse ti apre molto spazi. A Napoli molte persone ti riconoscono quando esci, e non è semplice uscire. Istanbul è una grande città e ci sono tante cose da fare. Penso che questo gli dia più tranquillità. Lui vive vicino a me e i nostri figli sono migliori amici, c’era un appartamento libero e gli ho detto di venire lì”.