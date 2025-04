Mauro: “Di Lorenzo fa errore imperdonabile a Bologna. Ci sono tre giocatori della storia azzurra per cui gli arabi non avrebbero badato a spesa”

L’ex calciatore Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di RadioGoal parlando della storia azzurra, di quelli che sono stati i migliori calciatori ad aver indossato la maglia del Napoli. Tra le altre cose un passaggio anche sulla sfida di lunedì contro il Bologna ed una critica alla difesa del capitano Giovanni Di Lorenzo sul gol dei felsinei. Queste le sue parole: “Per me Careca è stato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, poi c’è Krol, però tra i tanti azzurri penso anche a Iuliano, Ferrara e Cannavaro per la carriera che hanno fatto. Cavani e Mertens sono stati giocatori straordinari. Però metto nella top 3 Maradona, Careca e Krol. Questi tre se avessero giocati oggi, gli arabi non avrebbero badato a spese per acquistarli. Il bicchiere per quest’annata è sempre mezzo pieno, il presidente De Laurentiis ha capito gli errori e li ha risolti in poco tempo. Lottare fino alla fine con l’Inter è una cosa meravigliosa, lunedì sera hanno anche avuto l’occasione per segnare lo 0-2 contro il Bologna. Se l’Inter sbaglia il Napoli deve essere lì. Quello che conta nelle prossime partite sarà la fase difensiva, l’errore di Di Lorenzo sul gol del Bologna è imperdonabile. Contro l’Empoli è fondamentale non prendere gol”.