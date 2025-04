La Repubblica – Napoli, vicinissimo il ritorno in Europa; resta vivo il sogno tricolore

La Repubblica ha fatto il punto sulla lotta scudetto e scrive del Napoli secondo in classifica: “Il ritorno matematico in Europa è a un passo ed è vicinissimo anche il passaporto per la Champions, visto che il vantaggio messo insieme dal Napoli sul quinto posto della classifica è corposo (+9) e le inseguitrici si dovranno dare battaglia tra di loro negli scontri diretti. Per gli azzurri c’è quindi la rassicurante certezza di avere quasi già raggiunto l’obiettivo stagionale, spazzando via con abbondante anticipo il traumatico fallimento dello scorso campionato. Musica per le orecchie di Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato alle spalle lo spettro della crisi e adesso avrà anche il prezioso vantaggio di poter programmare il futuro senza attendere l’estate, dopo aver trascorso un imprevisto anno sabbatico ai margini del calcio che conta. Ma è tempo di bilanci solo per il presidente e per la società, perchè l’appetito vien mangiando e a Castel Volturno è più vivo che mai il sogno scudetto, nonostante i 3 punti da recuperare nei confronti dell’Inter. Antonio Conte e i giocatori hanno ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti e nel mirino c’è il posticipo di lunedì sera (ore 20.45) al Maradona contro l’Empoli: la prima delle 7 finali per il titolo che attendono la squadra, che d’ora in poi potrà fare affidamento su un calendario almeno sulla carta favorevole“.