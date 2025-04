La Repubblica scrive a proposito del Napoli in vista della prossima sfida contro l’Empoli, gara in cui mancheranno i due azzurri squalificati, Di Lorenzo ed Anguissa: “Mancheranno infatti in un colpo solo due big e non è detto che finisca qui, visto che sono sotto osservazione pure i convalescenti Spinazzola e Buongiorno. Entrambi si sono sottoposti ieri a terapie e le speranze di riaverli presto in gruppo sono concrete, anche se serve prudenza“.