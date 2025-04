La Repubblica si è soffermato sulle condizioni fisiche degli azzurri Meret e McTominay in vista della sfida di campionato contro l’Empoli: “Dovrebbe essere invece fortunatamente già rientrato l’allarme per McTominay, costretto a chiedere la sostituzione durante il secondo tempo della partita con il Bologna, dopo aver subito un colpo. Il centrocampista scozzese sta meglio e la sua conferma tra i titolari non è in dubbio. Idem per il portiere Meret, fermato nella trasferta in Emilia dalla febbre“.