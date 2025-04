La Repubblica – Napoli, Conte alle prese con infortuni e squalifiche: le ultime

La Repubblica scrive a proposito degli indisponibili nel Napoli: “Ma ad allarmare il Napoli c’è soprattutto l’emergenza, compagna di viaggio quasi inseparabile della squadra da metà gennaio in poi. Conte non ci dorme letteralmente da mesi e alle lunghe notti insonni ha fatto suo malgrado l’abitudine, visto che i problemi sono tanti e il tecnico leccese sfrutta ogni minuto a sua disposizione per affrontarli e risolverli. Adesso è il turno delle squalifiche, con gli stop contemporanei di Di Lorenzo e Anguissa per la sfida contro l’Empoli. Finora gli azzurri erano l’unica squadra del campionato di Serie A con la fedina immacolata e i provvedimenti del giudice sportivo sono di conseguenza un ostacolo inedito. Mancheranno infatti in un colpo solo due big e non è detto che finisca qui, visto che sono sotto osservazione pure i convalescenti Spinazzola e Buongiorno“.