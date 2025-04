Kvaratskhelia incanta con il PSG: gol, magie e rimpianti per il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia sta conquistando Parigi a piccoli passi, ma con un impatto sempre più evidente. Nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Aston Villa, disputata al Parco dei Principi, l’ex gioiello del Napoli ha trascinato il Paris Saint-Germain con un gol di pregevole fattura e una serie di giocate che hanno fatto impazzire anche il pubblico più esigente della Ville Lumière. “L’artista che brilla anche in difesa”, ha titolato il giorno dopo L’Équipe, sottolineando non solo la classe del georgiano, ma anche il suo prezioso contributo nella fase di non possesso.

Nel mezzo di una prestazione scintillante ci sarebbe stato anche un assist perfetto per Hakimi, poi annullato per fuorigioco. Poco male, perché la prova di Kvara è stata comunque da applausi, con un voto in pagella che ha toccato l’8 e risuonato anche oltreconfine, fino in Italia.

Tuttomercatoweb.com ha acceso i riflettori proprio su di lui, facendo un salto nel passato: “A Napoli ricordano bene quelle magie. Basti pensare allo show contro il Liverpool nel 4-1 del settembre 2022. Il resto è storia nota: la cessione al PSG per 70 milioni a gennaio, complici le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo e i precedenti legati a Osimhen. Ma resta il mistero sulla scelta del suo sostituto: Noah Okafor ha collezionato appena 36 minuti in campo, senza lasciare traccia. Antonio Conte ha dovuto reinventare l’assetto tattico, ma nonostante tutto il Napoli è ancora lì, a -3 dall’Inter nella corsa Scudetto. E con ogni nuova prodezza di Kvaratskhelia, il rimpianto cresce: cosa sarebbe successo se il georgiano fosse rimasto?”.