Il Mattino – Napoli, Geolier “intermediario” per convincere Frattesi a vestire la maglia azzurra

Il Mattino scrive dell’interesse del Napoli per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, la cui sorella è l’influencer Chiara, che è legata sentimentalmente al rapper partenopeo Geolier: “Esulta ai gol del fratello con addosso la maglia nerazzurra. Ma nel weekend spinge anche per l’amore del fidanzato, che non perde una partita degli azzurri. Il destino “crudele” è quello di Chiara Frattesi, la influencer sorella d’arte di Davide – colonna della squadra di Inzaghi e della Nazionale così come compagna di Emanuele Palumbo, più noto come Geolier. La romana, classe 2002, vive un vero e proprio derby in famiglia, con Inter e Napoli che si giocano lo scudetto. E sui social non è così difficile vedere insieme i due grandi “rivali” nelle foto di famiglia e della quotidianità rarefatta delle star. […] Chiara sempre accanto ai due uomini della sua vita e al centro della corsa al titolo, pronta a esultare o consolare in ogni caso. E chissà che Geolier non faccia pure da intermediario di mercato la prossima estate: per Manna e Conte Frattesi sarebbe un rinforzo mica male, un nome circolato già qualche mese fa. Un sogno di mercato che metterebbe tutti sotto la stessa bandiera per una volta. Quella azzurra, chiaramente“.