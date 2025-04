Gazzetta – Sarà Mazzocchi a sostituire l’insostituibile Di Lorenzo in Napoli-Empoli

Con ogni probabilità, sarà Pasquale Mazzocchi a sostituire l’insostituibile Giovanni Di Lorenzo in occasione di Napoli-Empoli. Il capitano azzurro, non prenderà parte al match in quanto squalificato. Dunque, al suo posto giocherà il numero 30, salvo colpi di scena. Ne scrive a proposito La Gazzetta dello Sport.

“Salvo sorprese, dunque, toccherà a Pasquale Mazzocchi prendere il posto del capitano: un figlio di Napoli, uno di quelli che porta con orgoglio ed emozione la maglia azzurra addosso. Pasquale lo scorso anno sostituì Di Lorenzo a Firenze, quando fu fermato da un improvviso attacco febbrile. E lo fece in modo molto positivo, alla sua maniera. Spingendo forte sull’acceleratore quando c’era da accompagnare la manovra per arrivare al cross dal fondo. E mettendoci dentro quel quid in più naturale per chi ha sempre visto Napoli come un sogno. Mazzocchi era partito titolare nelle prime quattro giornate di campionato, quando i segni dei due mesi estivi erano ancora evidenti nelle scelte tattiche: esterno destro a tutta fascia nel 3-4-2-1. L’arrivo di McTominay, poi, ha spinto Conte a passare al 4-3-3, rinunciando di fatto a un esterno. Mazzocchi non gioca titolare da due mesi (Lazio-Napoli del 15 febbraio) e viene da un infortunio al soleo. Ma è pronto, prontissimo a dare il suo contributo”.