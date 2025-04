De Maggio: “Le ultime voci sul mercato del Napoli mi preoccupano”

Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle ultime voci di mercato del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss: “Voglio fare una considerazione sulle ultime voci di mercato. Il Napoli ha preso Marianucci e segue Gustavo Sa, due giovani. Sono preoccupato, Antonio Conte non fa giocare questi giocatori. Rafa Marin ha trovato pochissimo spazio quest’anno, questo vuol dire che il mister non fa affidamento sui giovani. Mi risulta che invece ha chiesto un centravanti da 50 milioni, ma sembra che il Napoli stia andando nella direzione opposta puntando sui giovani. Non è però questo il momento di parlare di mercato, bisogna concentrarsi solo sul campionato e sulle ultime sette partite”.