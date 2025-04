Corsi: “Marianucci da Champions, Napoli interessato”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, parlando della prossima sfida contro i partenopei e di alcuni talenti della sua squadra.

Empoli-Napoli: “Speriamo di offrire una buona prestazione, anche se il risultato potrebbe non sorriderci. Va bene anche perdere, ma l’importante è giocare bene: ci aiuterebbe a preparare al meglio la prossima partita con il Venezia, che per noi è fondamentale”.

Su Marianucci e il futuro in Champions: “Si parla molto di un nostro giocatore, Marianucci, accostato al Napoli e ad altri club. Vedremo come se la caverà contro Lukaku. Ha caratteristiche atletiche importanti, simili a quelle di Di Lorenzo. È alto 1,94 m, ma ha un baricentro basso e grande velocità. Nasce centrocampista, quindi possiede una tecnica superiore alla media dei difensori. Ha ancora margini di crescita, ma in Coppa Italia ha già dimostrato il suo valore. Io l’avevo notato già ad agosto”.

Gli allenatori e i legami personali: “Tra i migliori tecnici con cui ho lavorato ci sono Spalletti, Sarri e Montella. Ho un rapporto speciale con tutti e tre. Spalletti? Se un giorno tornasse a Empoli, sarebbe quasi una retrocessione per lui, vista la carriera che ha fatto (ride, ndr). Con Sarri ci sentiamo spesso, anche se non parliamo di panchine: lui allenerebbe pure il Figline, tanta è la sua passione. Montella invece lo conosco da quando aveva 12 anni. Quando si infortunò a 20 anni, dormiva a casa mia”.

Un aneddoto su Di Natale: “Aveva nostalgia di casa, della mamma. Una sera siamo andati a cena per convincerlo a venire a Empoli. Qui i giocatori li consideriamo un po’ come figli… o almeno nipoti”.