Anellucci sicuro: “Conte lascerà il Napoli a giugno perché vuole vincere”

Claudio Anellucci, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“La cessione di Kvaratskhelia ha pesato sul campionato del Napoli? Kvara è un giocatore di grande qualità ma, come ho detto più volte, non credo abbia la statura del ‘campione’. Ho più volte detto a gennaio che, se fosse arrivata l’offerta giusta per il georgiano, la società avrebbe fatto bene a venderlo, cosa che poi ha giustamente fatto dinanzi all’offerta del PSG. Mai criticherei un calciatore come Kvaratskhelia, avrebbero dovuto darmi il ricovero coatto…

Quando però un calciatore vuole andare via, la società non può trattenerlo controvoglia ma andava sostituito, non ti puoi presentare con Okafor, con tutto il rispetto per il calciatore. Credo che questo sia stato alla base della rottura tra Conte e De Laurentiis, e che mi porta a pensare che Conte in estate andrà via. È un mio pensiero, maturato sulla scorta del modus operandi dell’allenatore e di quanto successo a gennaio. Inutile nascondersi dietro un dito, Conte è un allenatore che fa molte richieste ma è un vincente. Lui vuole vincere, lo dimostra anche il nome che ha dato alla figlia. Se prendi un allenatore vincente come Conte, devi dargli le chiavi di tutto e dargli ciò che chiede, facendogli un contratto quinquennale.

Avete visto cosa ha fatto col Napoli? Rischia al massimo di arrivare secondo a pochi punti di distanza dall’Inter, mentre l’anno scorso tra Napoli e Inter c’erano quaranta punti. È tutto molto chiaro: Conte vuole vincere, tu a gennaio ti presenti con Okafor…come si fa a pensare che non andrà via a fine stagione?”