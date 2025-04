Zambrotta: “Scudetto? Il Napoli resta favorito perché ha Conte”

Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006 con l’Italia, è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della Serie A. Ecco cosa ne pensa:

“Lo scudetto chi lo vince? Può succedere di tutto, ma vedo un pizzico avvantaggiato il Napoli: Conte non ha le Coppe e difficilmente sbaglia.

A proposito di Conte: fosse nella Juventus la prossima stagione punterebbe sul ritorno dell’ex capitano o darebbe una occasione a Tudor in caso di qualificazione in Champions? Antonio è un top, ma bisognerà capire pure se e come potrà lasciare il Napoli. Ma se Igor dovesse raggiungere la Champions e disputare un buon Mondiale per Club, una chance di guidare la Juventus dall’inizio la meriterebbe. Senza contare gli aspetti economici: sicuramente Tudor avrebbe costi inferiori rispetto a quelli di altri allenatori”.