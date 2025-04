ULTIM’ORA – Biglietti residenti in Campania Monza-Napoli, l’Osservatorio congela la vendita e rinvia la decisione al Casms.

L’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, con una nota ufficiale, ha stabilito che la decisione in merito alla presenza dei residenti in Campania per la partita Monza-Napoli sarà rinviata al Casms. I dubbi in merito alla presenza dei supporters partenopei di residenza campana arriva a seguito dei fatti di Bologna-Napoli, in cui sono stati segnalati degli scontri tra gli ultras napoletani e la polizia, che hanno portato al ferimento di un agente della Digos. A tal proposito, è stato disposto da parte dell’Osservatorio il blocco alla vendita dei tagliandi, per il quale bisognerà aspettare la decisione finale.