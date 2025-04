Tuttosport – ” Senza Kvara è un altro Napoli: i numeri parlano chiaro “

Il Napoli, perdendo Kvara, ha perso tanto potenziale offensivo , ma non ci poteva immaginare tutte queste difficoltà. Invece, gli azzurri stanno facendo molta fatica a segnare i gol necessari per chiudere le partite. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

” Per il Napoli 44 punti (2,35 a partita) in 19 gare con il georgiano, 12 punti (1,75 a partita) in 9 gare senza l’attuale calciatore del Psg. Ha inciso il mercato, un Okafor fuori condizione (33 minuti nelle 8 gare a disposizione), ma anche le assenze, quasi tutte in contemporanea, sulla fascia sinistra. “