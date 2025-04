Tuttosport – ” Napoli, cambio in attacco in vista dell’Empoli ? Ecco chi può sostituire Neres “

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ci può essere un’importante novità di formazione in vista della prossima partita contro l’Empoli. Infatti, secondo il giornale torinese, la prestazione sottotono di David Neres contro il Bologna ha fatto sorgere dei dubbi ad Antonio Conte, che starebbe pensando di lasciare in panchina il brasiliano per schierare Leonardo Spinazzola nel tridente offensivo. Invece sicuro il ritorno di Alex Meret tra i pali, dopo il forfait a causa di una sindrome influenzale.