Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli dovrebbe recuperare due calciatori che erano rimasti fermi ai box nella sfida contro il Bologna: si tratta di Alex Meret, out a causa di una sindrome influenzale, e di Leonardo Spinazzola, out a causa di un fastidio muscolare. Infermeria che quindi si svuota un’altra volta, sperando che non ci siano ricadute per altri giocatori, dato che Antonio Conte non ha ha disposizione la rosa completa da ormai tre mesi.