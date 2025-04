Repubblica – “Scontri Ultras Napoli con la polizia a Bologna, torna il divieto per i tifosi in trasferta ? Le ultime

Non arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli, soprattutto per quelli dediti a seguire gli azzurri in trasferta in ogni parte d’Italia. Infatti, secondo quanto riportato da La Repubblica, Monza-Napoli potrebbe essere vietata ai tifosi residenti in Campania. Si tratterebbe l’ennesimo divieto per i tifosi partenopei, punizione stabilita dal CASMS e dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive per gli scontri avvenuti tra Ultras e polizia al Dall’Ara, dove un agente della Digos è rimasto ferito. Situazione quindi da monitorare, soprattutto per vedere se il divieto sarà prolungato per le altre trasferte rimanenti, o sarà solo applicato per la prossima a Monza.