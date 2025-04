Repubblica – ” Napoli, hai ipotecato il ritorno in Champions. Lo Scudetto è un plus insperato “

L’edizione odierna de la Repubblica ha analizzato la situazione in casa Napoli, dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. Ecco un estratto dell’articolo, che si è soffermato soprattutto dell’aria che si respira a Castel Volturno:

” Dall’interno la situazione è chiara a Castel Volturno, il bicchiere è considerato mezzo pieno, in virtù del vantaggio enorme accumulato dal gruppo di Conte sul terzo posto e l’ipoteca messa con largo anticipo sul ritorno in Champions. L’obiettivo della stagione è stato infatti centrato di slancio ed essere addirittura in corsa per lo scudetto è un plus insperato, che dipende anche dalla frenata dell’Inter. ”