Modugno: “Oggi verranno valutate le condizioni degli acciaccati. Conte dovrà capire come mettere mano alla squadra in vista dell’Empoli”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha reso note le ultime notizie che giungono da Castel Volturno. Oggi, il Napoli tornerà ad allenarsi in vista della partita contro l’Empoli, e ci sarà modo di valutare le condizioni dei vari infortunati e acciaccati. Di seguito, le parole del collega a riguardo.

“Sette partite alla fine, tutte e 7 squadre nella parte destra della classifica. Si potrebbe pensare ad un calendario comodo, ma dal punto di vista della prospettiva ci sono squadre che devono salvarsi. Quindi può subentrare la voglia, la volontà. La prima sarà contro l’Empoli in un Maradona che sarà ancora sold out. È una settimana lunga e dilatata nel tempo. Nel pomeriggio ci sarà l’allenamento, così si potranno valutare i vari malanni degli influenzati ed acciaccati. Meret ha un po’ di vomito e malessere stagionale, c’è la botta rimediata da McTominay da valutare e il quadricipite di Spinazzola. Una botta che sembrava di poco conto, ma che si è trascinato. Da controllare sono i muscoli di Buongiorno. Non ci saranno gli squalificati Anguissa e Di Lorenzo, quindi Conte dovrà capire come mettere mano sulla squadra. Prima però il pranzo, la sala video, l’analisi della partita. Credo che per quel secondo tempo Conte non farà sconto”.