Romelu Lukaku ha fornito un’ottima prestazione contro il Bologna nel primo tempo.

A parlarne è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Vero, Lukaku non ha segnato e non ha mai calciato in porta. Però nel primo tempo ha cucito il gioco in maniere quasi perfetta, pennellando da un lato all’altro del campo, tenendo su il pallone e aprendo corridoi per i compagni col solito gioco di sponda o con la spizzata, come in occasione del gol di Anguissa, un altro recupero fondamentale”.