Il Mattino – Napoli, in estate si parlerà nuovamente col Bologna per Ferguson. La situazione

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di un rilancio del Napoli per Lewis Ferguson del Bologna. Secondo quanto riportato, Giovanni Manna non ha mai esaurito del tutto i contatti con l’entourage del giocatore, e a gennaio è previsto un nuovo rilancio. Attualmente, lo scozzese è valutato circa 22,5 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’estate scorsa è stato già vicinissimo, ma a questo punto Napoli e Bologna sono pronti a sedersi di nuovo per parlare di Lewis Ferguson, l’altra sera assente all’ultimo minuto della gara, ma nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna. Potrebbe essere proprio lo scozzese uno dei primi colpi a centrocampo della prossima stagione: gli azzurri si muovono in anticipo anche perché è evidente che la rosa va aumentata numericamente viste le attuali ristrettezze e per il ritorno in Europa. Dunque, Manna è già all’opera e il dopo-gara del Dall’Ara è stata l’occasione per riprendere i contatti. In realtà, mai spenti, con l’agente McMurdo. La colonia scozzese potrebbe dunque ampliarsi: Ferguson ha 25 anni ed è del 1999. Il suo valore di mercato è di circa 22,5 milioni di euro. Il suo contratto con il Bologna scade il 30 giugno 2028. Ha pesato, nella trattativa, la rottura del crociato giusto un anno fa. Ma sotto questo aspetto, tutti rassicurano sul suo totale recupero (e non solo per le 14 gare già giocate col Bologna da vice capitano)”.