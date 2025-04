Il Mattino – Manna si muove sul mercato, circa 200 milioni per Conte

Giovanni Manna, Ds del Napoli, è già al lavoro per migliorare la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sono sul tavolo diverse trattative. In queste ore è atteso l’arrivo di Federico Pastorello, agente di Alex Meret, per la questione rinnovo. Ma sul tavolo ci sono quasi 200 milioni di euro, così da soddisfare gli appetiti di Conte.

“In queste ore è atteso Pastorello per definire il rinnovo di Meret, ormai virtualmente definito. Ma si parla anche di Bonny che il Parma valuta una ventina di milioni: il Napoli è interessato ma non a quella cifra. Il budget che è sul tavolo del tecnico-manager Conte sarà da 170-200 milioni. Il modo migliore anche per non ascoltare il canto delle sirene che arriva da Torino. Senza dimenticare Garnacho: per Conte un piccolo gioiello. Manna ha già bussato alla porta dell’Udinese per Solet e proprio con il Bologna per Beukema“.