Ifab – Le nuove regole del calcio per la stagione 2025-26. Body cam per gli arbitri e rinvii entro 8 secondi

L’Ifab, organismo che regola le regole del calcio, ha svelato attraverso una nota quali saranno i cambiamenti al regolamento che scatteranno a partire dal Mondiale per Club che si terrà a giugno e così dalla stagione 2025/26. Il primo cambiamento riguarda l’introduzione della body cam per gli arbitri. I direttori di gara, dovranno indossare una telecamera sul petto, così da rendere più trasparenti le decisioni e così monitorare situazioni più delicate. Ci saranno particolari evoluzioni nel ruolo del portiere. Infatti, cambierà la regola dei 6 secondi, quella secondo cui un estremo difensore non può tenere tra le mani la palla per più del tempo stabilito. A partire dal Mondiale per Club, questi diventeranno non più 6 ma 8. Tuttavia, se verrà sforato questo limite la punizione per la squadra che infrangerà la norma non sarà una punizione indiretta, ma un calcio d’angolo a favore degli avversari. Il direttore di gara dovrà avviare un conto alla rovescia, ed arrivato a 5 secondi dovrà fare cenno al portiere che questo sta per scadere. Una volta scaduto, in caso di infrazione, ecco che verrà assegnato il corner agli avversari.