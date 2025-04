Giordano alla Gds – ” Comunque vada, bisogna ringraziare Conte: è stato fantastico “

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il bicchiere del Napoli che vedo io è pieno per trequarti. Una partita in meno, quindi un pericolo svanito: prima di questa settimana, il timore o il sospetto che la distanza dall’Inter potesse aumentare era sensibile. È rimasto tutto invariato e la strada, almeno sulla carta, sembra in discesa per Napoli “.

Perché la squadra cala così vistosamente nel secondo tempo? “ Sulle cause non ci si può sbilanciare. Non sembra un problema fisico, semmai di gestione: perché pure con la Roma e con la Lazio è andata così, è stato complicato orientare l’andamento di una gara che sembrava in controllo e che invece è sfuggita di mano. Stavolta è andata diversamente, il Bologna è saltato addosso al Napoli, lo ha fatto con una freschezza apprezzabile. Ma se stai male, fatichi anche a resistere “.

Chi può essere l’uomo decisivo? ” A me viene facile, perché Conte è un fattore. Ho sempre pensato che sia stata la scelta giusta per la ricostruzione, che nessun altro avrebbe potuto ereditare una situazione così complicata e riconsegnare il Napoli alle sue ambizioni. Ma arrivando a tanto è stato persino capace di spingersi oltre le più audaci prospettive. Vada come vada, bisogna dirgli grazie: è stato fantastico. “