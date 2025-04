Floro Flores: “Il Napoli si gioca lo Scudetto fino alla fine. Su Conte…”

Antonio Floro Flores, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radioclub91 per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Sarebbe una follia pensare che il Napoli non se la possa giocare fino in fondo. Sono sicuro che se non è quest’anno per lo scudetto sarà l’anno prossimo. La questione è mentale, non fisica. La squadra gioca solo una partita a settimana, probabilmente pesa anche quanto accaduto lo scorso anno, i fantasmi mentali come la paura di portare il risultato a casa o di fallire ancora. Tutto si può dire tranne che il mister non fa lavorare la squadra in allenamento. Conte non si fida delle seconde linee: se vuoi vincere la partita le sostituzioni vanno fatte a 20 minuti dalla fine non in pieno recupero. La partenza di Kvara ha inciso sul rendimento della squadra nella seconda parte di stagione: conoscendo Conte avrà chiesto alla società uno sforzo in più ma non è stato accontentato. Questo è lo scudetto di chi non lo vuole vincere. I risultati dell’Inter stanno tenendo in corsa il Napoli. Se i nerazzurri non giocassero tante competizioni sarebbe già finita. Se non batti l’Empoli cosa vuoi vincere: la coppa del nonno? Ci vuole solo cuore, perché le partite sono tutte alla portata del Napoli”.