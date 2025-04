Fedele: “Conte, prendilo dal Milan. Al Napoli non c’è un giocatore così”

Enrico Fedele, nel suo solito intervento a Radio Marte, ha parlato di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco quanto ha detto: “L’orario in cui si giocano certe partite può incidere sulla prestazione? L’orario è fastidioso, ma non dipende dalla Lega: è qualcosa che dipende dalle televisioni, perché sono loro a deciderlo. Non c’è il ‘puparo’ e non ci sono ‘pupi’: nessun complotto, le tv scelgono in base agli ascolti migliori che possono essere portati da un evento in un determinato momento della settimana”.

Poi Fedele ha continuato parlando del mercato: “Kalulu dal Milan al Napoli? Sarebbe un buon acquisto. E’ un giocatore che mi piace per un motivo: è un difensore velocissimo ed anche nell’ultima partita ha recuperato palle apparentemente perse, e ci è riuscito perché ha una frequenza di passo unica. Fa parte di quei difensori molto rapidi che farebbero comodo a tutti e che Conte non ha. In Italia, di simili, ce ne sono davvero pochi”.