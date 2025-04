De Giovanni: “Inter-Bayern Monaco? Sarei contento se…”

Maurizio De Giovanni, scrittore di fede partenopea, è intervenuto a Radio Punto Zero per parlare del finale di stagione.

Di seguito le sue parole: “La vittoria dell’Inter in Champions è pericolosa perché potrebbe caricarsi? Non credo che un professionista a quei livelli si debba caricare in questo modo, in ogni partita troveranno delle motivazioni”.

Poi De Giovanni ha continuato: “Da tifoso del Napoli sarei contento se l’Inter andasse avanti, giocherebbe altre due partite di Champions molto molto toste. Porterebbero via tante energie. Perdere in Champions vorrebbe dire concentrarsi solo sul campionato. Non ho visto una grande Inter a Parma, l’ho vista ieri ma giocando in contropiede contro un Bayern Monaco che ha sbagliato tanti gol. Speriamo dunque che i nerazzurri possano giocare ancora tante partite. Cosa mi è piaciuto di più e di meno del match del Napoli a Bologna? Sarebbe facile dire il primo e il secondo tempo. Il pari a Bologna ci sta in questo momento, è la squadra più in forma del campionato, ma nel primo tempo gli azzurri potevano anche essere sopra di 2 gol. Nella ripresa, invece, ci è andata anche bene”.