Il Napoli è alla ricerca di esterni offensivi per puntellare il reparto in vista della prossima stagione, e secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “CaughtOffside”, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski, ala del Tottenham. Non solo il Napoli, ma anche il Milan sarebbe interessato al calciatore svedese, e starebbe valutando di formulare una prima offerta al club inglese per lui.

Situazione quindi in evoluzione, si attendono aggiornamenti per le prossime settimane.