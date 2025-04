Conte e il Napoli – Il tecnico deve convincere la squadra a crederci come ci crede lui

Antonio Conte deve caricare la squadra in questo finale di stagione, il più possibile, come solo lui sa fare.

A parlarne è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ora che il posto Champions è pressoché conquistato, il Napoli si ritrova a tre punti dal grande sogno. E vuol continuare a sognare. Antonio è il condottiero che qualsiasi club vorrebbe in situazioni così. E allora adesso c’è da dare un ultima scossa alla squadra, convincerla a crederci come ci crede lui. Che nella vita non ha mai voluto solo partecipare”.