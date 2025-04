Cm.com – Napoli, in estate si tornerà alla carica per Garnacho e Sudakov. La situazione

Il Napoli è pronto ad effettuare dei pesanti investimenti per quanto riguarda la prossima stagione. Giovanni Manna, Ds del club, andrà alla ricerca di elementi come due difensori centrali, un esterno in sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia e di un forte centrocampista. A tal proposito, due dei nomi individuati sono dei ritorni di fiamma. Il primo riguarda Alejandro Garnacho, richiesto a gennaio da Antonio Conte in sostituzione del georgiano. In estate, le pretese del Manchester United potrebbero essere più basse. Potrebbe però esserci un nuovo affondo anche per Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, un centrocampista in grado di aggiungere qualità al reparto. Ne scrive il portale Calciomercato.com a riguardo.

“Un solo nome Antonio Conte aveva fatto a gennaio per raccogliere il testimone di Khvicha Kvaratskhelia ed era quello di Alejandro Garnacho. L’argentino è un talento che piace tantissimo al tecnico azzurro, in lui ha intravisto le potenzialità per diventare un vero e proprio crack. Giovanni Manna tiene aperte diverse soluzioni ma in agenda ha in programma un nuovo contatto con il Manchester United per riaprire la trattativa. I Red Devils hanno abbassato le pretese rispetto a qualche mese fa e questo aspetto può fare la differenza, la sensazione è che davanti a un’offerta da 50 milioni può scattare il semaforo verde alla cessione. Una cifra alla portata del Napoli che ha tutta l’intenzione di mettere a disposizione del proprio team dirigenziale un budget importante per allestire una rosa più profonda e competitiva in vista del ritorno in Champions League dopo 12 mesi di purgatorio. Le priorità del Napoli sono già chiare in vista della prossima estate: Giovanni Manna andrà alla ricerca di un paio di difensori centrali, un esterno offensivo di grande livello e un centrocampista che sappia giocare da 8 ma con caratteristiche da 10. A quest’ultima voce risponde la forte candidatura di Georgiy Sudakov, punto di forza dello Shakthar Donetsk (11 gol e 3 assist in 22 presenze in campionato). Il 22 enne nazionale ucraino può diventare il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la batteria dei centrocampisti, le relazioni degli scout in questa stagione sono state più che positive”.