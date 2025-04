Cdm – ” Napoli, oggi Buongiorno si sottoporrà agli esami per valutare il suo infortunio. Ecco cosa trapela “

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno sarà sottoposto nella giornata di mercoledì ad esami strumentali, per valutare l’entità del fastidio muscolare che lo ha rallentato nella scorsa settimana e che non gli ha permesso di essere in campo lunedì, contro il Bologna. Dagli esami compiuti si riuscirà a capire se il difensore sarà pienamente recuperato, e quindi a completa disposizione di Antonio Conte, o se avrà ancora necessità di smaltire l’infortunio.