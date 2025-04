Cdm – ” Da monitorare le condizioni di McTominay dopo il colpo subito a Bologna “

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Scott McTominay non è al meglio della condizone, dopo il colpo subito nella trasferta di Bologna, che lo ha anche costretto all’uscita dal campo. Il centrocampista scozzese sarà quindi monitorato nei prossimi giorni a Castel Volturno per valutare le sue condizioni. Il quotidiano menziona anche David Neres, che non è ancora al top della forma e che quindi ha bisogno di lavorare sodo per tornare ai livelli visti pre infortunio.