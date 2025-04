Bacconi a Tele A – ” Tra i danni di gennaio ci sono anche i portieri, scambiare Caprile con Scuffet è una pazzia “

Adriano Bacconi, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tele A. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il portiere è un handicap del Napoli nel gioco con i piedi. E’ andata bene che Scuffet non ha fatto ciò che fa di solito altrimenti saremmo pure a parlare del perché ha cambiato Caprile con Scuffet, di questo non parla nessuno tra le cose di gennaio, ma è una cavolata. Caprile era da tenere lì, serve sicurezza e sta dimostrando il suo valore. A Bologna avrebbe giocato, ma ti è andata bene. “

” Poi se c’era da cambiare un portiere non era il secondo, ma il primo, ovvero Meret. Ce ne sono almeno dieci in serie A meglio di lui. Perché l’Inter ha preso Martinez come vice? Perché è bravo con i piedi. Tra i danni di gennaio ci sono anche i portieri. “