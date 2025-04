Avv. Lubrano: “Penalizzazione Napoli? Scenario remoto. Il caso Juve è diverso, vi spiego”

Enrico Lubrano, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della questione plusvalenze che coinvolge il Napoli. Di seguito, un estretto delle sue dichiarazioni a riguardo.

“Ho letto del fatto che la Procura federale abbia ricevuto gli atti dalla Procura di Roma. I rischi sono relativamente limitati dal punto di vista sportivo per 3 motivi: la prima è che sulla cessione di Osimhen c’è un giudicato sportivo della Corte d’Appello della Figc che ha analizzato il caso e ha prosciolto il Napoli. L’unica ipotesi che è poi stata percorsa per la Juventus che è però un caso a parte è quello del rimedio straordinario della revocazione, ai sensi dell’art. 63. Questo però può avvenire in casi estremi come l’omissione di fatti decisivi o sopravvenienza di nuovi fatti con i quali sarebbe arrivata una pronuncia diversa. Traducendo questo punto due sulla revocazione in generale al caso concreto, come punto tre vedo difficile che si possa configurare. Non sappiamo quali atti siano trasmessi, ma realisticamente è un’ipotesi remota che possano emergere questi nuovi fatti. La decisione della Juventus è diversa, come è noto ha avuto una revocazione poi accolta, ma perché dal fascicolo poi inviato dalla procura di Torino di 14 pagine sono emersi fatti nuovi, in particolare l’esistenza di un sistema di plusvalenze. Questo ha determinato la revocazione di quel giudizio e la penalizzazione di 10 punti. Ma è una situazione che sembra non esistere nel Napoli. Sono valutazioni sulla base dei pochi dati che conosciamo, solo la Procura federale conosce gli atti, ma in linea di massima il quadro è questo”.